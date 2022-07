Doch nicht zum FC Basel: Warren Bondo bestreitet Medizintest in Monza

Das französische Mittelfeldtalent Warren Bondo wird nicht zum FC Basel wechseln. Stattdessen schliesst sich der 18-Jährige in Kürze Serie A-Aufsteiger Monza an.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, bestreitet der 18-Jährige noch in dieser Woche die Medizintests bei der AC Monza und schliesst sich im Anschluss dem Berlusconi-Verein an. Zuletzt wurde auch der FCB als Interessent für Bondo gehandelt. Dieser kann seinen Stammklub AS Nancy in diesem Sommer ablösefrei verlassen. Ein Wechsel in die Super League kommt aber nicht zustande. Genauso wenig wie einer in die Bundesliga: Augsburg soll zwar ebenfalls Interesse signalisiert haben, gab aber nie ein offizielles Angebot für den Youngster ab.

psc 27 Juli, 2022 15:30