Zenit lässt seine zwei Topstürmer ziehen – für Cabral?

Der russische Serienmeister Zenit St. Petersburg könnte sich schon in Kürze von seinen beiden Topstürmern Artem Dzyuba und Serdar Azmoun trennen. Die Frage lautet: Wird Platz für Arthur Cabral geschaffen?

Die Abgänge der beiden Angreifer müsste auf jeden Fall kompensiert werden. Dzyuba spielt bereits seit 2015 für Zenit. Auch in dieser Saison ist er mit zehn Ligatreffern und sechs Assists im Angriff tonangebend. Russischen Medienberichten zufolge könnte er ein halbes Jahr vor Vertragsende aber wechseln: Ligakonkurrent Rubin Kazan bietet 1,5 Mio. Euro und könnte mit dem Angebot erfolgreich sein.

Auch Serdar Azmoun ist nur noch bis Saisonende an Zenit gebunden. Sein Weg führt Medienberichten zufolge im Winter nach Frankreich, wo er bei Olympique Lyon unterkommen soll.

Der russische Topklub steht in der Offensive also plötzlich ohne seine beiden Top-Mittelstürmer da. Ersatz muss her: Arthur Cabral könnte ins Profil passen. Er ist vom Spielstil mit seiner starken Physis durchaus mit Dzyuba zu vergleichen. Die finanziellen Mittel für eine Verpflichtung des Brasilianers hätte Zenit zweifellos.

psc 27 Dezember, 2021 11:53