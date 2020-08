Danijel Milicevic steht vor Rückkehr nach Lugano

Mittelfeldspieler Danijel Milicevic steht vor der Rückkehr zu seinem Stammklub FC Lugano.

Der 34-Jährige wurde einst bei den Tessinern ausgebildet. Seit mehr als zehn Jahren ist er im Ausland tätig, vor allem in Belgien und zwischenzeitlich auch in Frankreich. Für KAA Gent kam er einst auch in der Champions League zum Zug. Wie der “Corriere del Ticino” berichtet, zieht es den früheren bosnischen Nationalspieler, nun wohl zurück nach Lugano. Milicevic soll einen Vertrag für die nächste Saison unterzeichnen.

Seit Anfang Juli ist der Mittelfeldprofi ohne Verein, nachdem er die vergangenen zwei Jahre für KAS Eupen aktiv war.

