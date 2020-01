FCL: Profiverträge für Lorik Emini und Ashvin Balaruban

Der FC Luzern stattet seine Nachwuchsspieler Lorik Emini (20) und Ashvin Balaruban (18) mit Profiverträgen aus.

Die beiden Eigengewächse unterschreiben Verträge bis Juni 2021 (Lorik Emini) bzw. Juni 2023 (Ashvin Balaruban).

Lorik Emini durchlief beim FC Luzern alle Nachwuchsstufen und konnte bereits während der Vorrunde der Super League-Saison 2019/20 erste Erfahrungen bei den Profis des FC Luzern sammeln. Sein Debüt feierte der Rechtsfuss dabei am 1. Dezember 2019 beim Heimspiel gegen den FC St.Gallen.

Ebenfalls seinen ersten Profivertrag unterschrieb das 18-jährige Nachwuchstalent Ashvin Balaruban. Der linke Aussenverteidiger wurde auch im Nachwuchs des FC Luzern ausgebildet und absolvierte während der aktuellen Spielzeit acht Spiele für die U21-Mannschaft von Blauweiss.

“Mit Lorik und Ashvin konnten wir erneut zwei hoffnungsvolle Talente an uns binden, die beide noch viel Potenzial haben, welches wir weiterentwickeln wollen”, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer. “Es entspricht unserem Weg, eigene Talente aufzubauen und dann in die 1. Mannschaft zu integrieren. Dass wir erneut zwei Spieler mittelfristig an uns binden konnten, zeigt unsere gute Arbeit im Nachwuchs – aber auch die Möglichkeiten die wir jungen Spielern bieten können.”

