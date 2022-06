Der FC Luzern könnte den Ugrinic-Nachfolger gefunden haben

Der FC Luzern verlor im Hinblick in Person von Filip Ugrinic (zu den Young Boys) und Silvan Sidler (zu Arminia Bielefeld) bereits zwei Leistungsträger. Zumindest für Ersteren könnten die Innerschweizer in Person von Cameron Puertas einen Nachfolger gefunden haben.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler war bis zu Beginn dieses Jahres bei seinem Stammverein Lausanne-Sport aktiv. Dann wagte er den Sprung ins Ausland und kam beim belgischen Erstligisten Royale Union Saint-Gilloise unter. Dort läuft es für Puertas aber gar nicht nach Wunsch: Er bestritt lediglich neun Teileinsätze, ein einziger davon in der Startelf. Gemäss “Luzerner Zeitung” möchte der FCL den Spielmacher in die Super League zurückholen und so den Abgang von Ugrinic kompensieren.

Offen ist indes, ob Puertas seine Zelte in Belgien nach einem halben Jahr tatsächlich bereits wieder abbrechen möchte. Sein Vertrag läuft bis 2025.

psc 2 Juni, 2022 09:56