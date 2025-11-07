Luzern-Trainer Mario Frick war süchtig nach Sportwetten

Luzerns Trainer Mario Frick offenbart in einem Gespräch, dass er einst süchtig nach Sportwetten war.

Der 51-jährige Liechtensteiner legte auch als Spieler eine beachtliche Karriere, vor allem in der Serie A, hin. In jungen Jahren war er noch in der Schweiz aktiv. Damals sorgte ein Wechsel vom FC Basel zum Rivalen FCZ für mächtig Furore - und Ärger bei den FCB-Fans, wo er bis anhin ein Publikumsliebling war. Frick erklärt nun bei "blue Sport", weshalb er diesen für viele nicht nachvollziehbaren Wechsel im Jahr 1999 tätigte, den er später als grössten Fehler seiner Spielerkarriere bezeichnete: "Es gab einen Grund! Ich habe bisher nie öffentlich darüber geredet, aber vielleicht hilft es ja auch jemandem, wenn ich es tue. Zu der Zeit war ich komplett abhängig von Sportwetten und habe so viele Schulden gemacht als junger Familienvater, dass ich einen Ausweg gesucht habe. Und das Angebot des FC Zürich hat mir die Möglichkeit gegeben, aus dem Strudel rauszukommen und neu anzufangen. Und darum habe ich das gemacht."

Glücklich wurde der Stürmer beim FCZ in der Folge nicht: "Und das hat mich einfach etwas gelehrt: Du solltest nie Entscheidungen treffen wegen Geld. Alle Entscheidungen in meinem Leben, die ich wegen Geld getroffen habe, kamen nicht gut raus."

Frick räumt ein, dass es ein Fehler von ihm gewesen sei, sich wegen seiner Probleme niemandem anzuvertrauen: "Ich habe mich zwar mit meinem Berater ausgetauscht, aber eigentlich habe ich es mit mir alleine ausgemacht. Es war mir vielleicht auch peinlich. Aber es gehört zu meiner Persönlichkeit dazu." Seine Erfahrungen haben ihn geprägt - inzwischen sind sie für ihn als Trainer ein Vorteil: "Egal, welche Probleme sie haben, ich habe immer ein offenes Ohr."

Die Wettsucht hat Frick letztlich überwunden: "Für mich war das eine komplette Lehre. Wenn ich zum Beispiel ins Casino gehe, dann löscht es mir heute sofort ab. Deshalb bin ich froh, dass mir das schon mit 23, 24 passiert ist."

Peter Schneiter 7 November, 2025 10:14