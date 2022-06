Atalanta-Stürmer Emmanuel Latte Lath könnte nach St. Gallen wechseln

Der ivorische Mittelstürmer Emmanuel Latte Lath könnte künftig in der Super League auflaufen.

Der 23-Jährige war in der abgelaufenen Saison von Atalanta an SPAL in die Serie B ausgeliehen. Dort traf er in 18 Einsätzen dreimal. Laut Transferexperte Gianluca di Marzio bewirbt sich nun der FC St. Gallen um die Dienste von Latta Lath, der in Bergamo noch bis 2024 unter Vertrag steht. Die Espen sind mit ihrem Interesse allerdings nicht alleine. SPAL kann sich eine Weiterbeschäftigung des Angreifers vorstellen und auch Modena hat ihn ins Visier genommen.

psc 20 Juni, 2022 19:23