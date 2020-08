Der FC St. Gallen hat den Itten-Nachfolger bereits gesichert

Am Dienstagabend gibt der FC St. Gallen den Abgang von Cedric Itten offiziell bekannt. Immerhin haben die Espen mit Florian Kamberi bereits einen Nachfolger gesichert.

Der FC St. Gallen einigte sich laut “Sky Sports” mit dem schottischen Erstligisten Hibernian FC bereits am Montag über die Modalitäten des Transfers: Kamberi wird demnach für rund 180’000 Franken zum Super League-Klub stossen und einen Dreijahresvertrag unterzeichnen. Die Espen setzten sich gegen Austria und Rapid Wien, den VfL Bochum und Piast Gliwice, die allesamt auch Interesse zeigten. Der Deal wird im Laufe dieser Woche finalisiert.

Der 25-Jährige wurde einst bei den Grasshoppers ausgebildet, spielte die vergangenen zwei Jahre aber in Schottland. Zuletzt auch bei den Rangers, wohin nun Itten zieht.

Für Kamberi steht hingegen eine Rückkehr in die Super League an, wo sich der Torjäger definitiv durchsetzen will. In der abgelaufenen Saison erzielte er in der schottischen Premiership in 26 Spielen vier Tore.

psc 4 August, 2020 19:40