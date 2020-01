Der FC St. Gallen angelt sich Lorenzo Gonzalez

Der Schweizer U20-Stürmer Lorenzo Gonzalez kehrt gemäss “Le Matin” in die Heimat zurück und schliesst sich dem FC St. Gallen an.

Der 19-jährige Genfer verliess seinen Stammklub Servette im Sommer 2016 und schloss sich Manchester City an. Dort durchlief er diverse Nachwuchsteams, ehe er im vergangenen Sommer in die zweite spanische Liga zum FC Malaga wechselte. Dort konnte Lorenzo Gonzalez allerdings nicht reüssieren und kam nur selten zum Zug. Jetzt kehrt er in die Schweiz zurück und unterschreibt beim FCSG gemäss “Le Matin” noch am Freitag einen Vertrag bis 2022.

Lorenzo Gonzalez ist neben Jérémy Guillemenot bereits das zweite grosse Genfer Sturmtalent im Kader der Espen.

psc 24 Januar, 2020 10:12