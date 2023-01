Der FC St. Gallen könnte sich Supertalent Bradley Barcola schnappen

Der FC St. Gallen könnte sich wieder einmal mit einem grossen Talent verstärken. Der Franzose Bradley Barcola von Olympique Lyon ist bei den Espen im Gespräch.

Der 20-jährige Flügelstürmer zählt bei OL zwar bereits zum Profikader, kommt aber noch selten zu Einsatzgelegenheiten bei den Profis. Um seine Entwicklung voranzutreiben, könnte er vorerst an einen anderen Verein ausgeliehen werden. Beim FCSG hat schon so manches hoch veranlagtes Talent einen oder zwei entscheidende Schritt vorwärts gemacht. Gemäss «L’Équipe» sind die St. Galler als Abnehmer von Barcola in der Verlosung.

Allerdings gibt es auch andere Möglichkeiten: Die Ligue 1-Vereine Troyes und Strassburg sowie die Ligue 2-Vertreter Metz und Nîmes könnten ebenfalls zum Handkuss kommen.

psc 6 Januar, 2023 18:59