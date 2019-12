Itten träumt von EM-Teilnahme

Für Cedric Itten geht ein Jahr zu Ende, das er so schnell nicht vergessen wird. Der Jung-Stürmer des FC St. Gallen macht sich nun zu Recht Hoffnungen auf die EM-Teilnahme mit der Schweizer Nationalmannschaft.

Noch ist zwar etwas Zeit, bist Vladimir Petkovic den Kader für die kommende EURO 2020 bekanntgeben wird. Mit Cedric Itten steht einer der Senkrechtstarter aber mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auf Petkovics Liste.

“Es wäre wunderschön, an die Europameisterschaft reisen zu dürfen”, erklärt Itten laut “Blick”. Unter Druck setzen möchte sich der 22 Jahre alte Angreifer des FC St. Gallen allerdings nicht: “Aber ich mache mir da keinen Stress.”

Nach einer schweren Knieverletzung ging es in der neuen Saison für den gebürtigen Basler steil bergauf. In der Super League stehen nach 17 Spielen starke acht Tore zu Buche, im November gab Itten sein Debüt in der Nati.

Beim 1:0 über Georgien wurde er mit dem goldenen Treffer zum Matchwinner. Im Auswärtsspiel gegen Gibraltar (6:1) durfte Itten sogar 90 Minuten auf dem Feld stehen – und überzeugte auch da mit zwei Toren und einer Vorlage.

aoe 25 Dezember, 2019 11:43