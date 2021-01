Dzemaili liefert Assist und feiert Sieg bei FCZ-Comeback

Blerim Dzemaili meldet sich beim FC Zürich mit einem Assist und einem Sieg zurück. Der FCZ gewinnt gegen den FC Basel 4:1.

Der Klassiker im St. Jakob-Park geht zu Gunsten des FCZ aus. Erstmals seit acht Jahren gewinnen die Zürcher in Basel. Rückkehrer Blerim Dzemaili steht in der Startelf und bereitet in der 73. Minute das 2:0 für die Zürcher vor. Am Ende siegen die Zürcher dank einer ganz starken zweiten Hälfte mit 4:1 und rücken in der Tabelle bis auf einen Punkt an den FCB heran.

psc 23 Januar, 2021 22:21