FCZ bedankt sich mit Video bei seinen Fans

Die Spieler und Verantwortlichen des FC Zürich sind immer noch angetan vom Support der Fans beim Auftakt in die Europa League gegen Arsenal.

Die Zürcher verloren die Partie zwar 1:2 und mussten zudem im “Exil” in St. Gallen und nicht im heimischen Letzigrund antreten, wo das Leichtathletik-Meeting Weltklasse Zürich stattfand, für eine besondere Atmosphäre war dennoch gesorgt. Im St. Galler Kybunpark sind die Fans auch deutlich näher am Rasen und den Spielern, was sich sicherlich auch positiv ausgewirkt hat. Mit einem Video bedanken sich die FCZ-Verantwortlichen für die grosse Unterstützung vom Donnerstag:

psc 9 September, 2022 17:55