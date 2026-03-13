SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Als Gast eingeladen

FCZ-Legende Blerim Dzemaili wagt einen Abstecher zum FC Lugano

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 März, 2026 12:57
FCZ-Legende Blerim Dzemaili wagt einen Abstecher zum FC Lugano

Blerim Dzemaili hat sich in dieser Woche beim FC Lugano gezeigt und dort über seine Karriere erzählt.

Der 39-Jährige war am Donnerstagabend im Palazzo Mantegazza in Paradiso als Ehrengast der ersten Partnerveranstaltung der Luganesi in diesem Jahr geladen. Rund 70 Gäste waren eingeladen, vornehmlich Sponsoren und Unterstützer des FC Lugano. Dzemaili, der heute unter anderem als TV-Experte arbeitet, hat interessante Einblicke in seine Karriere und den Profifussball mit vielen Herausforderungen gegeben.

Als FCZ-Legende war es für ihn ein kleiner Abstecher zu einem anderen Verein. Dzemaili gab auch seine Einschätzung zur Entwicklung des FC Lugano ab, die er als sehr positiv herausstellt. Schliesslich wurde über die bevorstehende WM im Sommer gesprochen, ehe es einen kleinen Stehdinner mit persönlichem Austausch mit den Gästen gab.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
Mehr entdecken
Völlig unumstritten

Schalke-Coach Muslic adelt Katic – und schickt eine Spitze Richtung FCZ

13.03.2026 - 14:21
Als Gast eingeladen

FCZ-Legende Blerim Dzemaili wagt einen Abstecher zum FC Lugano

13.03.2026 - 12:57
Im Trainingsbetrieb

Der FCZ muss auf Trainer Dennis Hediger verzichten

11.03.2026 - 11:07
Chefanalytiker musste gehen

Der FCZ hat sich klammheimlich von weiterem Mitarbeiter getrennt

11.03.2026 - 10:38
Trennung erfolgt

Knall beim FCZ: Johan Vonlanthen ist per sofort weg

9.03.2026 - 20:11
Sperren bleiben bestehen

Der FCZ blitzt mit seiner Einsprache bei Kamberi ab

9.03.2026 - 15:13
"Müssen uns hinterfragen"

Der neue FCZ-Abwehrchef Alexander Hack kritisiert das Team scharf

5.03.2026 - 14:44
Für das Frauen-Team

Der FCZ präsentiert einen neuen Hauptsponsor

5.03.2026 - 09:16
Konterpart zu Hediger

Carlos Bernegger hat beim FCZ eine besondere Aufgabe

4.03.2026 - 09:06
Aufgebot steht im Raum

Super League-Profis Miguel & Nils Reichmuth könnten für Chile spielen

3.03.2026 - 14:45