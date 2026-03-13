FCZ-Legende Blerim Dzemaili wagt einen Abstecher zum FC Lugano

Blerim Dzemaili hat sich in dieser Woche beim FC Lugano gezeigt und dort über seine Karriere erzählt.

Der 39-Jährige war am Donnerstagabend im Palazzo Mantegazza in Paradiso als Ehrengast der ersten Partnerveranstaltung der Luganesi in diesem Jahr geladen. Rund 70 Gäste waren eingeladen, vornehmlich Sponsoren und Unterstützer des FC Lugano. Dzemaili, der heute unter anderem als TV-Experte arbeitet, hat interessante Einblicke in seine Karriere und den Profifussball mit vielen Herausforderungen gegeben.

Als FCZ-Legende war es für ihn ein kleiner Abstecher zu einem anderen Verein. Dzemaili gab auch seine Einschätzung zur Entwicklung des FC Lugano ab, die er als sehr positiv herausstellt. Schliesslich wurde über die bevorstehende WM im Sommer gesprochen, ehe es einen kleinen Stehdinner mit persönlichem Austausch mit den Gästen gab.