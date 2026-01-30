FCZ-Trainer Dennis Hediger setzt Kapitän Brecher auf die Bank

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 Januar, 2026 15:10
FCZ-Kapitän Yannick Brecher wird von Trainer Dennis Hediger degradiert: Der 32-Jährige muss Talent Silas Huber Platz machen.

Der Schweizer U21-Nati-Goalie wartet schon einige Zeit auf seine Chance. Nun erhält er sie, wie Trainer Dennis Hediger am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen die Young Boys bestätigt. «Wir haben die Leistungen nüchtern analysiert. Er ist aktuell nicht in bester Form. Dort wollen wir ihn wieder hinbringen, und eine Schlussfolgerung ist auch, dass Silas Huber am Sonntag spielen wird», so der FCZ-Coach. Gleichzeitig hält Hediger fest, dass die Entscheidung vorerst nur für die Partie am Sonntag gilt und nicht zwingend bis Saisonende. Brecher könnte also durchaus wieder auf den Platz zurückkehren und Huber wieder verdrängen.

Vom 20-Jährigen erwartet der FCZ-Trainer indes keine Wunderdinge: «Es ist wichtig, wie er sich auf das Spiel vorbereitet. Er muss ruhig und cool bleiben. Er wird zum ersten Mal als Nummer eins ins Stadion einlaufen. Es ist wichtig, dass er den Fokus hat. Wir wissen alle, was er kann.»

Der gebürtige Aarauer wechselte 2023 vom FC Aarau zum FCZ und kam zunächst in der U21 zum Zug. Seit Sommer 2024 gehört er dem Kader der 1. Mannschaft an. In der Super League kommt er am Wochenende erstmals zum Zug.

