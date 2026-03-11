Der FCZ hat sich klammheimlich von weiterem Mitarbeiter getrennt

Beim FC Zürich kam es jüngst wohl nicht nur zur Trennung von Assistenztrainer Johan Vonlanthen. Auch Chefanalytiker Pieter Morel soll Geschichte sein.

Der 41-jährige Niederländer wurde im vergangenen Sommer gemeinsam mit Mitchell van der Gaag verpflichtet, der seinen Posten als Trainer im Oktober bereits wieder räumen musste. Morel blieb vorerst bei den Zürchern. Nach Informationen von «Nau» ist aber auch dieser inzwischen nicht mehr für den FCZ tätig.

Die Trennung wurde vom Super League-Klub nicht kommuniziert. Der Analyst war in der Vergangenheit auch schon bei Manchester United und Ajax Amsterdam tätig. Nun werden die Spiele wieder von anderen Personen im Klub aufgearbeitet und analysiert.

Die Verpflichtung von Morel fiel ursprünglich auch in die Zeit von Ex-Sportchef Milos Malenovic. Seit dessen Abgang sind diverse Leute im Staff und auch viele Spieler gegangen (worden).