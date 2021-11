Gladbach-Stürmer Conor Noss hat es dem FCZ angetan

Der FC Zürich könnte sich schon bald mit dem irischen Nachwuchsstürmer Conor Noss verstärken.

Der 20-jährige Angreifer, der in Düsseldorf geboren wurde und auch über den deutschen Pass verfügt, ist ein Thema für eine Leihe. Laut “Sky” ist der FC Zürich neben Alkmaar einer der interessierten Vereine. Conor Noss feierte in dieser Saison seine (zweiminütige) Bundesliga-Premiere. Er gehört zum Profikader, kommt allerdings meist noch in der zweiten Mannschaft zum Zug, die in der Regionalliga West spielt. Gladbach will dem Youngster Spielpraxis auf höherem Niveau ermöglich. Deshalb ist eine Ausleihe ein sehr konkretes Thema. Bereits im Januar dürfte dies ein sehr heisses Thema werden. Ob der FCZ den Zuschlag erhält und Noss überhaupt will, ist noch unklar.

psc 30 November, 2021 10:08