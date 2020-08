Hellas Verona zeigt Interesse an FCZ-Profi

Hellas Verona zeigt Interesse an FCZ-Verteidiger Kevin Rüegg.

Der 22-Jährige liebäugelt schon länger mit einem Wechsel ins Ausland. Nachdem in der Vergangenheit bereits Bundesligisten auf den Rechtsverteidiger aufmerksam wurden, ist jetzt laut “Blick” Hellas Verona am Schweizer U21-Nationalspieler dran. Kevin Rüegg ist ein Eigengewächs des FCZ und ist noch eine weitere Saison an die Zürcher gebunden.

Er ist übrigens nicht der einzige Schweizer, der beim Serie A-Klub ein Thema ist: Auch Christian Fassnacht von den Young Boys spielt in den Planungen von Hellas Verona eine Rolle (4-4-2.ch berichtete).

psc 27 August, 2020 09:35