PSV Eindhoven interessiert sich für FCZ-Überflieger Wilfried Gnonto

Wilfried Gnonto hat mit dem FC Zürich die Chance, sich am Sonntag den Meistertitel zu krallen. Sind es für den Shootingstar die letzten Spiele im FCZ-Dress? Die PSV Eindhoven soll ihre Fühler ausstrecken.

Durch seine auffallenden Leistungen weckt Wilfried Gnonto ausserhalb der Schweiz Begehrlichkeiten. Nach Informationen des “Eindhovens Dagblad” reiht sich auch die PSV Eindhoven in die Liste der Klubs ein, die sich mit einer Verpflichtung Gnontos beschäftigen sollen. Das Lokalblatt nennt ausserdem den RSC Anderlecht als potenziellen Abnehmer.

Gnonto ist beim FC Zürich zwar kein Stammspieler, kommt aber trotz allem auf starke acht Tore und drei Vorlagen in 29 Meisterschaftsspielen. Gnonto soll eigentlich die Zukunft in der Limmatstadt gehören, der FCZ ist aber sicher darüber in Kenntnis, dass einige Klub den 18-Jährigen auf dem Zettel haben.

Der italienische Juniorennationalspieler soll mit seiner Schnelligkeit und Dynamik obendrein Borussia Mönchenglabdach überzeugen. Die gute Nachricht für alle, die es mit dem FCZ halten: Gnontos Vertrag ist noch bis 2023 datiert, so dass in jedem Fall eine Ablöse fällig wäre.

aoe 30 April, 2022 15:58