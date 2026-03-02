SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Gegen Lugano

GC-Captain Amir Abrashi wurde von eigener Einwechslung überrascht

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 März, 2026 09:52
Amir Abrashi hat beim 1:0-Sieg gegen Lugano am Sonntag erstmals bei GC wieder über längere Zeit gespielt. Davon war er selbst überrascht.

Trainer Gerald Scheiblehner hat den 35-jährigen Mittelfeldspieler zur Pause eingewechselt. «Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich bereits zur Pause komme», wird Abrashi nach der Partie von «Blick» zitiert. Und weiter: «Es geht auch nicht um mich. Der Trainer hat mir das Vertrauen gegeben, dass ich nach langer Zeit wieder eine Halbzeit spielen kann. Ich hoffe, es war einigermassen okay und ich konnte dem Team helfen.»

Letztlich half der Defensivstratege dabei, den Sieg ins Trockene zu bringen. Abrashi ist höchst erfreut: «Es gibt nichts Schöneres, als einen Sieg mit den Fans zu holen. Aber uns ist bewusst, in welcher Lage wir sind. Wir haben noch viel Arbeit vor uns.»

Scheiblehner war mit dem Auftritt des Routiniers äusserst zufrieden: «Amir ist ein Spieler, der sehr gut organisiert, defensiv ein Fighter ist und die Mannschaft in einer schweren Situation führen kann. Er ist mittlerweile auch so fit, dass er über diese Spielzeit intensiv Fussball spielen kann. Deswegen war es heute ideal für ihn und er hat es auch sehr gut gemeistert.»

