GC verlängert mit Eigengewächs Giotto Morandi

Der Grasshopper Club Zürich plant langfristig mit Giotto Morandi. Das Eigengewächs setzt seine Unterschrift unter einen Mehrjahresvertrag.

Giotto Morandi bleibt dem Grasshopper Club Zürich wohl langfristig erhalten. Nach Angaben des Schweizer Rekordmeisters unterschreibt das Eigengewächs einen Dreijahresvertrag, der via Option um eine weitere Saison ausgedehnt werden kann.

“Ich bin sehr glücklich, dass ich meine Karriere bei GC fortsetzen kann. Diese Farben haben eine ganz spezielle Bedeutung für mich und nach mehr als sechs Jahren in Zürich, fühle ich mich hier definitiv zu Hause”, sagt Morandi, der anfügt: “Mit grosser Motivation freue ich mich nun auf die nächste gemeinsame Saison.”

Morandi wechselte 2016 in den GC-Nachwuchs und gab Anfang 2019 sein Debüt in der Super League. In der abgeschlossenen Saison kehrte der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler nach einer 447 Tage langen Verletzungspause in den Meisterschaftsbetrieb zurück.

aoe 18 Juni, 2022 11:18