Nikola Gjorgjev wird in die Challenge League verliehen

Was sich vergangene Woche angedeutet hatte, ist nun fix: Nikola Gjorgjev (24) verlässt den Grasshopper Club Zürich und schliesst sich bis Ende Saison dem FC Schaffhausen an.

Nikola Gjorgjev streift sich für den Rest der Saison das Trikot des FC Schaffhausen über. Der nordmazedonische Nationalspieler, welcher in der aktuellen Saison 60 Spielminuten in der Super League sammeln konnte, wechselt in die Munotstadt. Das geben sowohl der Zweitligist als auch der abgebende Grasshopper Club Zürich bekannt.

Gjorgjev hat bei den Hoppers sämtliche Stufen im Nachwuchs durchlaufen und war in der Aufstiegssaison wichtiger Bestandteil seines Teams, das er mehrmals als Captain auf den Rasen führte. Der im Sommer neu installierte Trainer Giorgio Contini setzte dann aber nicht mehr auf Gjorgjevs Dienste.

GC Zürich verleiht Nikola Gjorgjev bis Ende Saison zum FC Schaffhausen. Wir danken Nikola herzlich für sein wertvolles Engagement in den letzten 8 Jahren und wünscht ihm für die Zukunft nur das Beste. 💙🤍 News: https://t.co/C7p5pze84H#gc #zürich #traditionsclub pic.twitter.com/5hL5pAedVE — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) February 12, 2022

aoe 12 Februar, 2022 15:12