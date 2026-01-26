SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zu den Grasshoppers

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Januar, 2026 17:26
Stürmer Michi Frey steht kurz vor der Rückkehr in die Super League

Die Grasshoppers können künftig wohl auf die Dienste von Stürmer Michael Frey zählen.

Der frühere YB- und FCZ-Angreifer steht laut «Blick» unmittelbar vor dem Wechsel zu GC. Der 31-jährige Mittelstürmer steht seit zwei Jahren beim englischen Zweitligisten Queens Park Rangers unter Vertrag. Dort spielte er zuletzt allerdings keine Rolle mehr und war nicht mehr Teil des Spieltagskaders. Nach diversen Stationen im Ausland scheint er sich nun für eine Rückkehr in die Schweiz zu entscheiden.

Hierzulande gewann er in der Saison 2017/18 mit dem FC Zürich den Schweizer Cup. Damals traf er im Cupfinal gegen seinen Ausbildungsklub YB und war somit massgeblich am Titelgewinn beteiligt. Im Ausland spielte er bereits in Frankreich, Belgien, Deutschland, in der Türkei und zuletzt auf der Insel. 2022/23 wurde er mit Royal Antwerpen Doublegewinner.

In der laufenden Spielzeit kam Frey für QPR in 13 Championship-Spielen zum Zug. Treffer erzielte er dabei keine.

