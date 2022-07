Transfer fix: Baba Souare wechselt von GC zu Servette

Der Grasshopper Club Zürich und Servette FC haben sich auf den Transfer von Baba Souare geeinigt. Dies gaben beide Klubs am Mittwoch bekannt.

Baba Souare, welcher mit dem Grasshopper Club Zürich zu 10 Einsätzen in der Challenge League kam, wird fortan wieder für seinen Ausbildungsverein Servette FC auflaufen. Souare gehörte zuletzt dem Kader der GC-U21 Mannschaft an, mit der er in der vergangenen Saison 21 Spiele bestritt. Nun kehrt der gebürtige Genfer zurück in die Westschweiz. Dort erhält er einen bis 2024 datierten Vertrag.

𝗕𝗔𝗕𝗔 𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗖𝗞 🔥 ✅ Baba Souare est de retour dans son club formateur !#NotreVilleNosTalents pic.twitter.com/zFnS70Ku88 — Servette FC (@ServetteFC) July 20, 2022

Servettes Sportchef Philippe Senderos sagt: “Wir freuen uns, dass Baba Souare zu unserem Verein zurückkehrt. Seine Eingewöhnung wird dadurch erleichtert, dass er die Örtlichkeiten und einige Spieler unseres Kaders bereits bestens kennt. Sein Profil als linksfüssiger Innenverteidiger verstärkt unseren Defensivbereich.”

adk 20 Juli, 2022 16:37