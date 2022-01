Die Wolves beordern GC-Verteidiger Toti Gomes temporär zurück

Premier Ligist Wolverhampton beordert GC-Verteidiger Toti Gomes bis Ende Januar zurück.

Der 22-jährige Portugiese ist eigentlich bis Saisonende an die Hoppers ausgeliehen. Wie der Super League-Klub am Dienstagabend mitteilt, kehrt Gomes am Mittwoch aber erst einmal zurück zu den Wolves und wird dort mittrainieren. Geplant sei, dass der Abwehrspieler Ende Januar wieder nach Zürich zurückkehrt.

Hintergrund des temporären Wechsels ist offenbar der Afrika Cup: Gleich zwei Innenverteidiger von Wolverhampton nehmen daran teil und fehlen im Januar deshalb. “Toti hat in den letzten 18 Monaten in Zürich starke Leistungen gezeigt. Er hat sich seit seinem Wechsel zu GC im Juni 2020 deutlich weiterentwickelt und ist zu einem wichtigen Bestandteil dieser Mannschaft geworden. Wir freuen uns, dass er in den kommenden Wochen die Möglichkeit bekommt, neue Erfahrungen zu sammeln und erwarten, auch in der zweiten Saisonhälfte auf ihn zählen zu können”, sagt GC-Sportchef Seyi Olofinjana zum Transfer.

Die @wolves haben beschlossen, Toti Gomes vorzeitig zurückzuholen. Der Verteidiger wird in den kommenden Wochen mit ihnen trainieren. Toti wird voraussichtlich vor Ende Januar zurückkehren, um die Rückrunde mit GC zu bestreiten: https://t.co/d4dN1laWLz#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) January 4, 2022

psc 4 Januar, 2022 19:49