Projekt für personalisierte Tickets in der Super League wird weiter verfolgt

Die Bewilligungsbehörden haben gemeinsam mit der Swiss Football League und ausgewählten Club-Vertretern ein Projekt zur Klärung der Voraussetzungen für die Einführung von personalisierten Fussball-Tickets beschlossen.

Dies teilt die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) in einer Medienmitteilung am Mittwoch mit. Oberstes Ziel sei die Eindämmung von Gewalt im Umfeld von Fussballspielen. Wichtig sei der Austausch mit allen beteiligten Akteuren und ein gemeinsames Vorgehen der involvierten Interessenvertreter. Behörden- und Fussballvertreter haben in den letzten Monaten Gespräche über das gemeinsame Vorgehen geführt. Das Projekt soll die Voraussetzungen zur Einführung des personalisierten Tickets klären und allenfalls weitere Massnahmen vorschlagen.

Die SFL und auch die Vereine haben sich in der Vergangenheit eher skeptisch geäussert, was die Einführung von personalisierten Tickets angeht. Zudem stellen sich Fanvertreter strikte dagegen. Die nächsten Monate sollen nun den konkreten Handlungsbedarf klären – auch im Hinblick auf den neuen Spielmodus, in dem es mehr Spiele und ein Playoff-Format geben wird.

psc 8 Juni, 2022 16:32