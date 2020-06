Restart: Der Super League-Spielplan steht

Die Swiss Football League hat die Spielpläne in der Super League und Challenge League ausgearbeitet. Am 19. Juni geht es in beiden Ligen weiter. Gekickt wird voraussichtlich bis zum 2. August.

Das erste Spiel nach dem Restart der höchsten Schweizer Spielklasse tragen die Young Boys und der FC Zürich aus. Ausnahmsweise findet in der Super League am 24. Spieltag also eine Partie am Freitagabend statt. Üblicherweise gibt es dann nur eine Partie in der Challenge League.

Die noch ausstehenden 13 Spieltage werden innerhalb von sechs Wochen durchgeführt. Es wird durchgehend auch Partien unter der Woche geben.

🗓️⚽ In Zusammenarbeit mit den TV-Partnern hat die SFL die Anspielzeiten für die #restart-Runden 24 bis 36 festgelegt.

➡️ Alle Informationen jetzt auf https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/Asv0B1UfaZ — Swiss Football League (@News_SFL) June 4, 2020

