Besiktas-Sportchef wegen Hadjam bei YB-Europa League-Spiel

YB-Linksverteidiger Jaouen Hadjam weckt einmal mehr Begehrlichkeiten im Ausland. Der türkische Klub Besiktas wird nun sogar schon konkret.

Wie das türkische Portal "Sports Digitale" berichtet, hat sich Besiktas-Sportchef Serkan Reçber für die Europa League-Partie zwischen den Young Boys und Lille am Donnerstagabend im Wankdorf angemeldet. Der Funktionär wird sich das Spiel vor Ort anschauen und ein besonderes Augenmerk auf Hadjam richten.

Nach der Partie ist sogar ein direkter Austausch zwischen Reçber und der sportlichen Führung der Berner anberaumt. Dabei soll es um einen allfälligen Januar-Transfer des 22-jährigen Algeriers gehen.

Dieser wird vorderhand nur noch die Partie gegen Lille bestreiten. Am Sonntag fehlt er gegen den FC Luzern gesperrt. Danach wird er sich für den Afrika Cup verabschieden. Es ist sogar denkbar, dass dies die zwei letzten Spiele von Hadjam im Trikot der Berner sind. Und zwar dann, wenn er im Januar tatsächlich wechselt.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 15:23