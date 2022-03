Christoph Spycher committet sich bei den Young Boys

Sportchef Christoph Spycher ist nur noch bis Ende dieses Jahres an die Young Boys gebunden. Der 43-Jährige gibt seinem aktuellen Arbeitgeber nun aber ein Bekenntnis ab.

Zuletzt berichtete die “Sport Bild”, dass der in der Vergangenheit bereits von diversen Bundesligisten kontaktierte Sportdirektor seinen Vertrag bei YB auslaufen lassen könnte und sich für Sommer 2023 dann in Richtung Deutschland und Bundesliga orientiert. Dem ist aber nicht zwingend so. “Ich werde meinen Vertrag bei YB erfüllen und habe ein grundsätzliches Commitment abgegeben, die Zukunft mitzugestalten”, wird Spycher von “Blick” zitiert.

Übersetzt heisst dies, dass sich der Ex-Profi eine Vertragsverlängerung bei YB vorstellen kann. Ein Angebot soll schon länger auf dem Tisch liegen. Gespräche mit Verwaltungsrats-Präsident Hanspeter Kienberger und dem im Verwaltungsrat für den Sport verantwortlichen Ernst Graf haben stattgefunden. Weitere sind angesetzt. Spycher erklärt: “Ich hatte wegen der Champions League, dem stressigen Winter-Transferfenster und dem Trainerwechsel immer andere Prioritäten. Die Zukunft von YB ist wichtiger als meine persönliche.”

Gerade in den aktuell nicht rosigen Zeiten, zeige sich wie ein Verein funktioniere. Trotz jüngst erfolgtem Trainerwechsel herrscht relative Ruhe. “Der Zusammenhalt ist gross. Es wird nach wie vor ruhig, sachlich und sehr ambitioniert gearbeitet.” Spycher hat auch Vorstellungen, wie der Sportbereich (neu) aufgestellt sein soll. Finanzielle Aspekte des Vertrags stehen demnach nicht im Vordergrund.

psc 16 März, 2022 22:27