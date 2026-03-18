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In der Türkei

Ex-YB-Verteidiger Florent Hadergjonaj startet diese Saison richtig durch

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 März, 2026 17:46
Ex-YB-Verteidiger Florent Hadergjonaj startet diese Saison richtig durch

Der einst bei den Young Boys ausgebildete Florent Hadergjonaj spielt in der Türkei eine bärenstarke Saison.

Der kosovarische Nationalspieler läuft bereits seit mehr als sechs Jahren in der Türkei auf. Seit 2023 ist er für Alanyaspor aktiv und beackert dort die rechte Seite. Hadergjonaj sind in dieser Spielzeit in 28 Pflichtspielen bereits jeweils acht Treffer und acht Assists gelungen. Damit pulverisiert er seine bisherigen Bestleistungen regelrecht. Der 31-Jährige spielt so gut wie noch nie.

Der im Emmental geborene Rechtsfuss war ursprünglich Teil der Jugendabteilung des FC Thun. Später wechselte er zum FC Luzern und zwischen 2011 und 2016 zu YB. Bei den Bernern hat er auch seine ersten Profierfahrungen gesammelt. Schliesslich führte ihn sein Weg in die Bundesliga zu Ingolstadt und später auf die Insel zu Huddersfield Town. Sein Glück fand er letztlich aber in der Türkei.

In der kosovarischen Nationalmannschaft hat er 2019 debütiert. Hadergjonaj bestritt einst auch ein Länderspiel für die Schweiz. Da es sich dabei aber nicht um ein Pflichtspiel handelte, war ein Nationenwechsel möglich. Bislang kommt er auf 38 Länderspiele. In der WM-Quali war er kein Faktor. Dies könnte sich im Hinblick auf die Playoffs Ende des Monats angesichts seiner Formstärke aber ändern.

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