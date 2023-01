YB-Juwel Fabian Rieder: «Die Bundesliga ist ein Traum»

Fabian Rieder ist bereit für den nächsten Karriereschritt, den BSC Young Boys wird er sehr wahrscheinlich im Sommer dieses Jahres verlassen. Doch wohin zieht es den Shootingstar? Rieders Traum von der Bundesliga könnte sich endlich erfüllen.

Steve von Bergen bestätigte erst vor Kurzem, dass dem BSC Young Boys zwei Angebote für Fabian Rieder vorliegen. Den 20-Jährigen umspülen schon seit Langem Wechselgerüchte. Diese Saison will er bei YB aber in jedem Fall noch beenden.

Danach steht der nächste Schritt an. Doch wohin? «Als Kind habe ich am liebsten die Bundesliga verfolgt, es wäre ein Traum, den Schritt dorthin zu machen», sagte Rieder gegenüber «blue Sport». Aber natürlich sei er auch offen, in einer anderen Top-5-Liga zu spielen. Bei YB besitzt er noch einen laufenden Vertrag bis 2025.

Rieder räumte am Montag dieser Woche bei der Swiss Football Night gleich doppelt ab, wurde zum besten Youngster als auch zum besten Spieler der Super League gewählt. «Das ist natürlich sehr schön», freute sich Rieder. «Es bestätigt meine gezeigten Leistungen und zeigt auf, dass ich auf dem richtigen Weg bin.»

Aus seiner Wunschliga, der Bundesliga, gab es bisher keine konkreten Gerüchte. Stattdessen war bisher eher Klubs aus der Serie A Interesse nachgesagt worden – wie zum Beispiel US Salernitana, Inter Mailand, Atalanta Bergamo oder der AS Rom. Aber das ist erst für nächste Saison ein Thema.

aoe 28 Januar, 2023 12:11