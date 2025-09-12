YB-Stürmer Meschack Elia wechselt am Deadline Day in die Türkei

Der Abgang von Meschack Elia bei den Young Boys ist Tatsache: Der 28-jährige Kongolese wechselt zu Alanyaspor in die Türkei.

Der Angreifer verlässt die Berner nach insgesamt fünfeinhalb Jahren definitiv. Bei seinem neuen Klub unterzeichnet Elia für drei Jahre bis 2028.

Bereits zu Beginn dieses Sommers stellte YB-Sportchef Christoph Spycher klar, dass eine Trennung vom Stürmer geplant ist. Elia selbst wollte sich auch verändern und tut dies nun auch.

Für YB bestritt der Nationalspieler genau 200 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm 43 Tore und 39 Assists. Er feierte mit dem Klub grosse Erfolge und wurde viermal Meister und zweimal Cupsieger.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Corendon Alanyaspor ☀️ (@alanyaspor)

