Bielefeld-Keeper Fraisl muss nach Böller-Explosion behandelt werden

Bei der Partie zwischen Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf kommt es zu einem unschönen Vorfall: Martin Fraisl muss nach einer Böller-Explosion behandelt werden.

Ein Böller explodierte am Sonntag unmittelbar in der Nähe von Arminia Bielefelds Keeper Martin Fraisl, der sich in der 13. Minute vor der Düsseldorfer Fankurve befand. Der 29-Jährige hielt sich im direkten Anschluss das Ohr, konnte nach einer kurzen Behandlungspause aber weiterspielen.

Den Vorfall überstand der Arminia-Goalie offenbar weitgehend unbeschadet, denn mit einem in die Luft gestreckten Daumen gab er Entwarnung. Das Duell zwischen den Bielefeldern und Fortuna Düsseldorf endete am 27. Spieltag der 2. Bundesliga 2:2.

adk 9 April, 2023 15:26