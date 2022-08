FC Basel dran: Robin Hack lässt Zukunft in Bielefeld offen

Der FC Basel befindet sich angeblich mitten in Sondierungen mit Robin Hack. Der Flügelstürmer ist augenscheinlich nicht abgeneigt, einen Wechsel zu vollziehen. Ein Bekenntnis zu Arminia Bielefeld lässt er zumindest offen.

Arminia Bielefeld feierte nach der Entlassung von Uli Forte am Freitagabend den ersten Saisonsieg. An dem deutlichen 4:1 gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig hatte sich Robin Hack mit einem Tor beteiligt. Im Anschluss an die Partie liess er seine Zukunft auf der Alm ungeklärt.

Auf die Frage, ob er beim kommenden Zweitliga-Spiel in Darmstadt wieder für Arminia auf Torejagd gehen wird, antwortet Hack laut dem “kicker”: “Das sehen Sie dann nächste Woche. Es ist doch schön, wenn es Gerüchte gibt. Ich bin glücklich hier und ich habe viel Spass am Fussball.” Nach einem Jahr ist der 24-Jährige sportlich endlich in Ostwestfalen angekommen, könnte aber demnächst den Weg zum FC Basel antreten.

Kein Geringerer als FCB-Coach Alex Frei soll bereits eine persönliche Unterredung mit Hack geführt haben. Arminia soll durchaus bereit sein, den variabel einsetzbaren Offensivspieler abzugeben. Notwendig wäre eine Ablöse im Bereich von einer bis 1,5 Millionen Euro.

“So ist Fussball, man kann nie ein klares Bekenntnis geben, was kommt, wenn Gerüchte offen sind. Was in den nächsten Tagen passiert, kann ich nicht zu 100 Prozent sagen. Was ich sagen kann, ist, dass ich mich in Bielefeld wohlfühle”, so Hack. Arminias neuer Trainer Daniel Scherning zeigte sich indes von den Gerüchten um Robin Hack überrascht. “Ich höre davon zum ersten Mal. Das ist nicht mein Thema.”

aoe 27 August, 2022 11:21