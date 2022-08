Bestätigt: Arminia Bielefeld hat den Nachfolger von Uli Forte bereits gefunden

Nach der Entlassung von Uli Forte nach nur vier Spieltagen hat Arminia Bielefeld rasch einen Nachfolger gefunden. Daniel Scherning übernimmt.

Der 38-Jährige verlässt den Drittligisten VfL Osnabrück und heuert eine Liga höher in Bielefeld an, wie der Verein am Donnerstagmorgen bestätigt. Die Arminia ist für Scherning bestens bekannt, war er doch sowohl als Spieler wie auch zu Beginn seiner Scouting- und Coaching-Karriere bei der Arminia tätig. Zwischen 2012 und 2015 war er beispielsweise Trainer der 2. Mannschaft.

Scherning leitet am Donnerstag bereits sein erstes Training bei den Arminia-Profis.

Daniel Scherning ist unser neuer Cheftrainer! Der 38 Jahre alte Fußballlehrer bringt eine langjährige Arminia-Erfahrung mit und wechselt mit sofortiger Wirkung vom @VfL_1899 nach Bielefeld.#immerdabei pic.twitter.com/HpmyWOtL4L — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) August 18, 2022

