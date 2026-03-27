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Ungewohnt

Der Champions League-Final findet zu ungewohnt früher Uhrzeit statt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 März, 2026 12:37
Der Champions League-Final findet zu ungewohnt früher Uhrzeit statt

Am 30. Mai findet in Budapest das diesjährige Champions League-Final statt. Soweit war dies bereits bekannt. Die Uhrzeit, zu der angepfiffen wird, hat die UEFA aber erst am Freitag kommuniziert – und sie überrascht.

Das Spiel wird nämlich nicht wie bislang üblich um 20 oder 21 Uhr, sondern bereits um 18 Uhr angepfiffen. Dies gibt der europäische Verband nun bekannt.

Acht Teams dürfen sich noch Chancen auf eine Finalteilnahme ausrechnen: Real Madrid, der FC Barcelona, Atlético, Liverpool, Arsenal, der FC Bayern, Paris St. Germain und Sporting.

Die US-Rockband The Killers werden im Puskas Stadion vor Anpfiff die Kick Off-Show bestreiten.

Das Champions League-Finale ist der Abschluss der diesjährigen Klubsaison in Europa. Nur 12 Tage später wird in Mexiko City die WM eröffnet.

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