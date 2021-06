DFB: Sorgen um Müller, Hummels & Gündogan

Die deutsche Nationalmannschaft muss um die weitere Teilnahme von Thomas Müller, Mats Hummels und Ilkay Gündogan zittern.

Das Trio verpasste das Training am Montag neben dem schon länger angeschlagenen Lukas Klostermann. Müller laboriert an einer Kapselverletzung am rechten Knie, Hummels plagt sich mit einer Patellasehnenreizung herum und Gündogan klagt über Wadenprobleme. Wie es für die drei Profis weitergeht, ist offen. Das nächste Spiel für Deutschland steht am Mittwochabend auf dem Programm.

Update: Müller fällt wegen seiner Blessur gegen Ungarn aus. Hummels wird am Dienstag hingegen wieder ins Training zurückkehren. Sein Einsatz ist (Stand jetzt) nicht gefährdet.

psc 21 Juni, 2021 11:52