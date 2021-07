Granit Xhaka steht im offiziellen EM-Team des Turniers

Xhaka ist als einziger Schweizer dabei. Dominiert wird das All-Star-Team von den Finalisten Italien und England mit jeweils drei Nominationen. Ebenfalls mit dabei sind Torschützenkönig Cristiano Ronaldo und Mittelfeldstratege Paul Pogba. Ausserdem ist EM-Halbfinalist Dänemark doppelt vertreten. Spanier sucht man hingegen vergebens.

Und so sieht das offizielle All Star-Team aus:

The official Team of the Tournament for #EURO2020 pic.twitter.com/xck9t3PnK7

— 101 Great Goals (@101greatgoals) July 12, 2021