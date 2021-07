Italien schlägt England im Penaltyschiessen und ist EURO-Sieger!

Italien ist Europameister 2020! Das Team von Nationaltrainer Roberto Mancini setzt sich im Penaltyschiessen gegen England durch.

Bereits in der 2. Spielminute ging England dank eines Treffers von Verteidiger Luke Shaw in Führung. Mit zunehmender Zeit wurde Italien jedoch immer gefährlicher und konnte sich dadurch in der 67. Spielminute belohnen. Ein Tor von Leonardo Bonucci brachte den gewünschten Ausgleich für die Truppe von Trainer Roberto Mancini.

Mit dem 1:1 nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel des Wembleys ging es in die Verlängerung. Doch auch nach 120 Minuten stand noch kein Sieger fest, musste dieser folglich im Penaltyschiessen ermittelt werden. Dabei fand sich das bessere Ende für Italien, das sich nach dem final verschossenen Elfmeter von Bukayo Saka zum EURO-Sieger krönt.

adk 12 Juli, 2021 00:00