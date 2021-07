Die Laser-Attacke gegen Kasper Schmeichel hat Konsequenzen

Der 34-Jährgie wurde vor dem Elfmeter von Harry Kane in der Nachspielzeit wohl von einem Fan gestört, der einen grünen Laser auf seine Augen richtete. Schmeichel konnte den Penalty trotzdem parieren, war gegen den Nachschuss aber chancenlos.

Wie die UEFA mitteilt, findet eine Untersuchung statt. Die Disziplinarkommission befasst sich mit dem Fall und wird den englischen Verband wohl bestrafen. Gleichzeitig beurteilt sie auch die Pfiffe beim Apspielen der dänischen Hymne vor Anpfiff und das Zünden von Feuerwerkskörpern. Eine saftige Busse für die FA oder sogar ein Fanausschluss könnten die Folge sein.

Breaking: England charged by UEFA over laser pointer by fan during Kane's penalty, plus disturbance duringnational anthems pic.twitter.com/5YCcni4QJ0

— Martyn Ziegler (@martynziegler) July 8, 2021