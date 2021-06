Das sagte Jogi Löw Youngster Musiala vor der Einwechslung

Jamal Musiala hatte bei seinem EM-Debüt nach der Einwechslung gegen Ungarn massgeblichen Anteil am 2:2-Ausgleich und war auch sonst sofort ein Aktivposten. Der Bayern-Youngster hat nun durchblicken lassen, was ihm Bundestrainer Jogi Löw mit auf den Weg gab.

In der 82. Minute war Musiala gemeinsam mit Kevin Volland der letzte Joker, den Löw noch brachte. Nur zwei Minuten später war der 18-Jährige mit einer Ballbehauptung und einem klugen Pass zurück auf Leon Goretzka mit ausschlaggebend für den Ausgleich. Auch sonst konnte er mit guten Aktionen auf sich aufmerksam machen. Nicht wenige deutsche Fans fordern ihn direkt in der Startelf.

Gegenüber “Bild” sagt Musiala nun, was er von Löw bei der Einwechslung mit auf den Weg bekam: “Der Trainer hat mir vor der Einwechslungen gesagt, ich soll mir einfach Sachen trauen. Ich sollte in Halbraum spielen und aggressiv nach vorne gehen. Ich habe nichts zu verlieren, solle einfach alles geben. Das habe ich gemacht mit vollem Selbstvertrauen.”

Nun wartet auf den Youngster im EM-Achtelfinale ein ganz besonderes Duell: Er verfügt auch über den englischen Pass. Er hätte auch für die Three Lions auflaufen können, entschied sich aber für Deutschland: “Ich freue mich drauf, das ist meine zweite Heimat, ich bin richtig heiss drauf. Ich kenne einige Spieler da, ich habe schon vorm Spiel mit Jude Bellingham geredet. Das wird ein cooles Spiel, ich freue mich einfach drauf, egal was passiert. In Wembley, gehen England, das ist einfach ein grosses Spiel.”

psc 24 Juni, 2021 13:58