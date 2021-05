Englischer Verband will EM-Finale im Wembley vor 90’000 Zuschauern austragen

Die Zuschauer kehren auf der Insel zurück in die Stadien. Es besteht angeblich sogar die Möglichkeit, dass das EM-Finale vor 90’000 Zuschauern ausgetragen wird.

Die britische Regierung hält dank weiterhin tiefen Corona-Zahlen an ihrem Lockerungsplan fest. Dieser sähe vor, dass am 21. Juni praktisch wieder Courant normal herrscht und auch die Distanzregeln vollständig aufgehoben werden. Dies hätte Auswirkungen auf das EM-Finale, welches am 11. Juli im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen wird. Laut “Daily Mail” möchte der englische Verband die Partie tatsächlich vor vollen Zuschauerrängen austragen lassen.

Ob es tatsächlich soweit kommt, ist aber offen. Die UEFA fordert von den Gastgeberverbänden vor Turnierbeginn genaue Zahlen, mit welchen Kapazitäten geplant wird. Ein Finale mit vollem Stadion kann bis dahin wohl nicht garantiert werden, da die britische Regierung weiterhin flexibel reagieren will.

psc 21 Mai, 2021 11:00