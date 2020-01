Fix: Real Madrid angelt sich Hugo Vallejo

Real Madrid hat die Verpflichtung des 19-jährigen Stürmers Hugo Vallejo bestätigt.

Die Madrilenen übernehmen den Youngster von Zweitligist Malaga und verleihen ihn direkt an Deportivo La Coruna weiter. Im Sommer soll Hugo Vallejo dann zurückkehren und bei Real zunächst in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. In der aktuellen Spielzeit kam der Linksaussen für Malaga fünfmal zum Einsatz.

psc 24 Januar, 2020 16:43