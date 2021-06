Franzosen gingen sich nach Niederlage gegen die Schweiz gegenseitig an die Gurgel

In Frankreichs Team kam es nach dem überraschenden und enttäuschenden Achtelfinal-Aus an der EM gegen die Schweiz offenbar zu Tumulten in der Kabine.

Französischen Medienberichten zufolge waren gleich vier Spieler involviert. Adrien Rabiot und Paul Pogba sollen sich gegenseitig beschimpft haben, da sie mit der Leistung des anderen insbesondere in defensiver Hinsicht jeweils nicht zufrieden waren. Verteidiger Raphaël Varane soll seinen Abwehrkollegen Benjamin Pavard ebenfalls angegangen haben, da er mit dessen Verteidigungsarbeit nicht zufrieden war. Und Pavard beschuldigte Pogba zu wenig nach hinten gemacht zu haben. Dies wiederum war später auch die Meinung von Varane.

Die Mannschaft war zerstritten und geht nun wohl auch so in den Urlaub. Nationaltrainer Didier Deschamps, der einen Rücktritt vorerst ausschliesst, hat einiges an Wiederaufbauarbeit zu tätigen.

psc 30 Juni, 2021 10:04