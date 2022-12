Gareth Bale entscheidet selbst über Vertrag beim LAFC

Gareth Bale entscheidet offenbar selbst, wann er seinen Vertrag beim Los Angeles FC beendet.

Der 33-jährige Waliser ist vorerst bis Sommer 2023 gebunden. Laut «The Sun» besteht allerdings eine Klausel, die es Bale ermöglicht, den laufenden Kontrakt noch vor Saisonbeginn im Februar zu beenden. Der Flügelstürmer schloss sich erst im vergangenen Sommer dem MLS-Klub an und wollte sich mit einigen Einsätzen noch für die WM in Katar in Form bringen. Dort hat Wales die Gruppenphase nicht überstanden.

Jüngst sagte Bale, dass er seine Nationalmannschaftskarriere noch nicht beenden wolle. Wie es für ihn klubtechnisch weitergeht ist offen und liegt alleine in seinen Händen. Stand jetzt erwartet der LAFC ihn zum Start der Saisonvorbereitung im neuen Jahr zurück.

psc 1 Dezember, 2022 11:20