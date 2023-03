Der FC Bayern spannt mit dem Los Angeles FC zusammen

Der FC Bayern geht eine Partnerschaft mit MLS-Klub Los Angeles FC ein.

Hauptsächlich geht es dabei um die internationale Talentförderung, wie der deutsche Rekordmeister mitteilt. Die Vereine gehen dazu ein Joint Venture mit dem Namen Red&Gold Football mit Sitz in München ein. Die Besetzung der Geschäftsführung folgt noch. Ziel sei es, internationale Talente auch in Kooperation mit Partnervereinen für die eigenen Mannschaften und den Profifussball auszubilden

Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn sagt zur Partnerschaft mit den Kaliforniern: «Der FC Bayern wird mit Los Angeles Football Club seine Nachwuchsförderung ausweiten. Auf internationaler Ebene entwickelt sich der Fussball sehr dynamisch, das ist besonders auf dem Transfermarkt erkennbar. Wir sehen in der Partnerschaft mit LAFC eine Chance, den FC Bayern im sportlichen Wettbewerb mit den besten Vereinen Europas und der Bundesliga zu stärken. Dass die Fussball-WM 2026 zu grossen Teilen in den USA stattfindet, wo wir bereits mit einem Büro in New York vertreten sind, macht den Standort Los Angeles zusätzlich attraktiv. Ich erwarte einen Qualitäts- und Nachwuchsschub in der Major League Soccer, der sich positiv auf unsere Partnerschaft auswirkt.»

Internationale Talentförderung: FC Bayern und Los Angeles Football Club werden Partner. Alle Informationen: https://t.co/7qnrTKfsxU

#FCBayern @LAFC — FC Bayern München (@FCBayern) March 13, 2023

psc 13 März, 2023 15:43