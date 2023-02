Aubameyang lässt Deal mit Los Angeles FC platzen

Der Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang zum Los Angeles FC kommt auf der Zielgeraden offenbar nicht zustande. Grund hierfür ist die ablehnende Haltung des Stürmers vom FC Chelsea.

Der Los Angeles FC bemüht sich letztendlich nun doch vergeblich um Pierre-Emerick Aubameyang. Nach Informationen des «Telegraph» wird der Stürmer des FC Chelsea dem Klub aus der nordamerikanischen Major League Soccer eine Absage erteilen. Dabei war schon alles bereitet.

Erst am Freitag wurde an verschiedenen Stellen über einen Durchbruch im Poker berichtet. Dem Vernehmen nach bestand Einigung über eine halbjährige Ausleihe bis zum Sommer. Aubameyang hat an dieser Veränderung offenbar kein Interesse, der Wechsel kommt wohl nicht zustande.

Chelsea würde Aubameyang noch gerne an einen anderen Klub abgeben, um zu verhindern, dass der 33-Jährige nach seiner Ausbootung aus dem Champions-League-Kader die Hygiene innerhalb der Mannschaft vergiftet.

aoe 11 Februar, 2023 10:15