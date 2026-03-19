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Im Champions Cup

Thomas Müller verspielt in Vancouver die erste Titelchance

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 09:57
Thomas Müller verspielt in Vancouver die erste Titelchance

MLS-Playoff-Finalist Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller startet schlecht ins Jahr 2025. Im CONCACAF Champions Cup besteht bereits keine Titelchance mehr.

Die Kanadier verlieren im Achtelfinal-Rückspiel bei den Seattle Sounders mit 1:2. Nachdem bereits das Hinspiel 0:3 verloren ging, scheitert Vancouver sehr deutlich. Müller steht bei den Whitecaps wie üblich in der Startformation, kann allerdings keine Skorerpunkt beisteuern.

Im Vorjahr stand der frühere deutsche Nationalspieler mit seinem Team überraschend im Finale der MLS-Playoffs. Dort unterlagen die Kanadier jedoch Inter Miami.

In die neue MLS-Saison ist Vancouver sehr gut gestartet: Aus den ersten vier Spielen resultierten vier Siege. Müller führte die Mannschaft dreimal als Kapitän an und erzielte in einer Partie einen Doppelpack.

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