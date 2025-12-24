Thomas Müller findet überraschende Worte zu seinem Bayern-Abschied

Thomas Müller hätte in diesem Frühling zunächst eigentlich gerne noch einmal beim FC Bayern verlängert. Dass dies nicht möglich war und er sich im Sommer eine neue Herausforderung suchen musste, betrachtet er im Nachhinein aber als Geschenk.

Die Bayern-Legende ist zum Jahresende glücklich darüber, in der MLS bzw. den Vancouver Whitecaps ein neues Zuhause gefunden zu haben, wie er der «Süddeutschen Zeitung erklärt. «Ich war wirklich gerne Teil dieser Mannschaft und wäre es im Frühjahr auch gerne geblieben. Aber aus heutiger Sicht kann ich schon sagen, dass mir das Abenteuer in Vancouver auch als Fussballer emotional wahrscheinlich mehr gegeben hat als eine Hinserie mit dem FC Bayern als Ergänzungsspieler», so Müller.

Der 36-Jährige war bereits in der vergangenen Spielzeit in München lediglich noch Ergänzungsspieler. Daran hätte sich auch in dieser Spielzeit nichts mehr geändert. In Vancouver hat Müller hingegen sofort eine tragende Rolle übernommen und die Mannschaft auf Anhieb ins Playoff-Finale der MLS geführt. Sein Vertrag wurde direkt um ein weiteres Jahr bis Ende 2026 verlängert.