Louis van Gaal sieht grosse Chancen für WM-Titel seines Teams

Der niederländische Nationaltrainer Louis van Gaal gibt sich bei der Bekanntgabe seines WM-Kaders sehr siegessicher.

Wie üblich redet der 71-Jährige nicht um den heissen Brei und sprüht vor Turnierbeginn vor Zuversicht. «Wir haben eine grosse Chance, die WM zu gewinnen. Es gibt nicht viele Trainer, die sich wagen, dies zu behaupten. Aber ich bin hier, um euch genau das zu sagen», sagt er am Freitag den anwesenden niederländischen Journalisten bei der Pressekonferenz zur Kaderbekanntgabe. Van Gaal hat nach der verpatzten EM im vergangenen Jahr, wo die Niederlande nach drei Siegen in der Gruppenphase bereits im Achtelfinale an Tschechien gescheitert sind, zum bereits dritten Mal die Aufgabe des Bondscoaches übernommen.

In seither 15 Spielen gab es für die Niederlande ganz elf Siege, vier Remis und keine einzige Niederlage.

psc 11 November, 2022 15:21